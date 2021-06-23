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Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Kemal Karadağ   | 23.06.2021
Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.

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