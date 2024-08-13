Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vr7PZiTSKb