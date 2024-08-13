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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şaduman Türkay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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