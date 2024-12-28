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Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İbrahim Özcan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Kilis

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Elsari (29), "Suriye'de savaş bitti. Allah'ın izniyle sıkıntı olmayacak. İşler düzelecek. Suriye'de ailemizle yaşayacağız. 10 yıldır ailemden uzak kaldım. Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bizi misafir olarak kabul eden Türkiye'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Muhammet Setraç (25) da 12 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Setraç, "Türkiye'ye teşekkür ederim, kardeşimizsiniz. Esed zaten gitti, Suriye rahatladı. Savaş artık bitti, herkes dönebilir" dedi.

Öte yandan, AFAD'a ait Mobil Koordinasyon Tırı, sahada görev yapan basın mensupları ve çalışanlara hizmet vermek adına Öncüpınar Gümrük Kapısı'na konuşlandırıldı.

Hatay

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ekipler işlemleri sırasında çocuklara da Türk bayrağı, jandarma dergisi ve balon gibi hediyeler veriyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 13 yaşındaki Zehra Rukiye, 10 yılın ardından memleketi Hama'ya gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesine döndüğünde okuluna devam edeceğini anlatan Rukiye, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum, 10 yıldır buradayız. Çok teşekkür ederim. Burada çok mutlu olmuştum, okulum da çok iyiydi, arkadaşlarımı da çok seviyordum, onları unutmayacağım ve özleyeceğim." diye konuştu.

Mustafa Mali (13) de ailesi tarafından 1 yaşında Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Suriye'de yeni bir hayata başlayacaklarını anlatan Mali, "Ülkeme dönmeyi çok istiyordum, çok mutluyum. Başta nenem, dayım ve akrabalarımız oradalar. Üzgünüm, 7 yıllık arkadaşlarım var onları bıraktım." dedi.

Uzun süredir görmediği babasına çiçek götüren Abdullah El Muta (10) ise ülkesine kavuşacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

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