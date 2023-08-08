Süresi dolan yivsiz tüfek ruhsatnameleri 1 Eylül'e kadar yenilenebilecek
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül'e kadar yenilenebileceğini bildirdi.
Ankara
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023'e kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023'ten itibaren geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.