Dolar
28.67
Euro
31.13
Altın
1,983.49
ETH/USDT
2,007.00
BTC/USDT
36,499.00
BIST 100
7,780.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı

"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar, Melike Gallenkuş Ayfar  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı.

Şüphelilerden Gülnihal Çiçek'in tutuklama kararı üzerine adliyede ağladığı öğrenildi.

Suç örgütü operasyonunun devamı

Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti
YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi

Benzer haberler

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet