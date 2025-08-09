Dolar
logo
Gündem

Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de geçen ayın son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.

Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

Temmuz ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

İL- İLÇEÖNCEKİ YILLAR TEMMUZ SICAKLIĞI2025 YILI TEMMUZ SICAKLIĞI
Şırnak, Cizre49,149,4
Şanlıurfa, Ceylanpınar48,249
Şanlıurfa, Birecik47,248,1
Tokat4547,2
Şanlıurfa, Akçakale46,747
Şanlıurfa, Viranşehir46,747
Adıyaman45,346,3
Adıyaman, Kahta44,546
Sinop, Boyabat45,445,8
Kahramanmaraş45,245,8

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
