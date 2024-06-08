SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak
SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak.
Ankara
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 13 Haziran'da prova, 15-16 Haziran'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.
Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşları Finlandiya yerel saatine göre yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.