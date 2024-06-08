Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,686.20
BTC/USDT
69,401.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşuyor İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak.

Utku Şimşek  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

Ankara

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 13 Haziran'da prova, 15-16 Haziran'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşları Finlandiya yerel saatine göre yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapım ve donatımı süren "TCG MURATREİS" denizaltısı yüzer havuza çekildi
ÇEVREFEST'te vatandaşlara sıfır atık bilinci kazandırılmaya çalışılıyor
İstanbul'daki D8 Bildirisi: Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı
Isınan okyanus suyu kıyamet buzulunu daha hızlı eritiyor
SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

Benzer haberler

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırma planımız yok

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Filistin protestosu

Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri ikinci ayına girdi

Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri ikinci ayına girdi
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet