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Dünya

Finlandiya, mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekildi

Finlandiya, Rusya’nın oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararı aldı.

Eren Beksaç  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Finlandiya, mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekildi

Kosova

Finlandiya'nın YLE ajansının haberine göre, Finlandiya Parlamentosunda antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilmeye ilişkin oylama yapıldı.

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Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararı, 175 milletvekilinin katıldığı oylamada 18 "hayır" oyuna karşı 157 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararın, cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekiyor. Finlandiya, kararı Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer taraf ülkelere bildirdikten 6 ay sonra mayın stoklama ve döşeme hakkı kazanacak.

Parlamento Dışişleri Komisyonunun, hükümetin Ottawa Antlaşması'ndan ayrılma teklifiyle ilgili hazırladığı raporda mayınların Finlandiya için savunma aracı olduğu ve zayıflayan güvenlik ortamında gerekli hale geldiği vurgulandı.

Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oylamaya katılan milletvekillerini tebrik ederek, "Mesaj net: Finlandiya, savunma yeteneklerini güçlendirme konusunda birleşmiş ve kararlıdır." ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, "saldırgan ve emperyalist bir devlet" olarak nitelendirdiği Rusya ile komşu olduğu gerekçesiyle bu antlaşmadan çekilmeyi savunmuştu.

Bu arada, Parlamentoda Finlandiya'nın kriz bölgelerinde mayın temizleme gibi insani faaliyetlere güçlü desteğini sürdüreceğine dair komisyonun ek görüşü de oylandı.

Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya da Ottawa Antlaşması'ndan bölgedeki güvenlik endişesi nedeniyle çekilmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ottawa Antlaşması

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken 132'si antlaşmayı imzalayıp onayladı.

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur ve Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.

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