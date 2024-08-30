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DRON - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılıyor
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SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 102. yılında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Berfin Kıraç, Oğuzhan Sarı  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 102. yılında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

İstanbul

İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.

Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.

Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi.

Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini de paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar yer aldı.

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