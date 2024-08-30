SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 102. yılında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
İstanbul
İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.
Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.
Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.
İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi.
Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
🇹🇷 Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi https://t.co/tKNKEs6ybU pic.twitter.com/cbMbpt2EmH— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 30, 2024
Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini de paylaştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde gökyüzünün kahramanları @soloturk, İstanbul’da nefes kesen gösteri uçuşu yaptı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LByZxdtPP4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2024
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.
Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.