SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.
Erzurum
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da 26 Nisan'da yapılacak resmi açılış programı öncesinde SOLOTÜRK ekibi, dün Miting Alanı Meydanı'nda çevre tanıma, bugün ise aynı noktada prova uçuşları gerçekleştirdi.
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Alana gelen vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.
Gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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