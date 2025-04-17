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SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.

Muhammet Mutaf  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da 26 Nisan'da yapılacak resmi açılış programı öncesinde SOLOTÜRK ekibi, dün Miting Alanı Meydanı'nda çevre tanıma, bugün ise aynı noktada prova uçuşları gerçekleştirdi.

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Alana gelen vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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