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Yaşam

Erzurum'da vatandaşlar Hıdırellez kapsamında ecdat yadigarı tabyayı temizledi

Erzurum'da vatandaşlar, baharın müjdecisi "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, ecdat yadigarı tabyayı temizledi.

Talha Koca  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Erzurum'da vatandaşlar Hıdırellez kapsamında ecdat yadigarı tabyayı temizledi Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği, valilikçe sorumluluklarına verilen Küçük Kiremitliktepe Tabya'da, her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez Şenlikleri kapsamında temizlik etkinliği düzenledi.

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Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 30 katılımcı, tabyadaki çöpleri toplayıp, otları biçti.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabyada daha önce de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Kızılkaya, Hıdırellez için başka etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, "Kültürümüzde Hıdırellez olduğu günlerde evde temizlik yapılmaz, daha öncesinden yapılır. Bu kadim gelenek için simgesel olarak tabyayı evimiz olarak gördük. 'Tabyamızda temizlik yapalım, bu sayede insanlara bu farkındalığı oluşturalım, bu adetimizi hatırlatalım' dedik. Bu temizliği ecdada vefa olarak yaptık. Aynı zamanda bir bahar temizliği ve yenilenme harekatı olarak değerlendirdik." diye konuştu.

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