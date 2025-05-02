ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, çalışmanın tamamlanmasıyla tercih sürecinin başlatılacağını bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek."
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