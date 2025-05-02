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TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST KKTC ikinci gününde devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde devam ediyor.

02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
TEKNOFEST KKTC ikinci gününde devam ediyor

Lefkoşa

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Ziyaretçiler düzenlenen gösterileri takip ediyor.

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