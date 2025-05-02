Lefkoşa
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.
Ziyaretçiler düzenlenen gösterileri takip ediyor.
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TEKNOFEST KKTC ikinci gününde devam ediyor https://t.co/xRaNQWhtxa pic.twitter.com/QjHoXdjhnI— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 2, 2025