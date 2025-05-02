CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. (Sakarya Gaz Sahası) 2026 yılı içerisinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.