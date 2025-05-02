Dolar
38.57
Euro
43.81
Altın
3,261.93
ETH/USDT
1,833.10
BTC/USDT
96,896.00
BIST 100
9,164.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.

02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. (Sakarya Gaz Sahası) 2026 yılı içerisinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsü polisin üzerine süren şoför hakkında suç duyurusu
Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sıcak bölgelerin sessiz gözcüleri İHA pilotları, zorlu eğitimin ardından göreve hazırlanıyor

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Devlet yardımlarına muafiyet getiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet