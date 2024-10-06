Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Sivas
Gökdere köyü Yayla bölgesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otluk alanda başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.