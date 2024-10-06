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Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Serhat Zafer  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor

Sivas

Gökdere köyü Yayla bölgesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otluk alanda başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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