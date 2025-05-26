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Spor

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Sivas'ta yaşayan 51 yaşındaki Gülçin Savun, engelli bilek güreşinde kazandığı Türkiye birinciliklerini, hazırlandığı dünya şampiyonasında taçlandırmak istiyor.

Serhat Zafer  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazırlanıyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Çocuk felci nedeniyle 2,5 yaşından bu yana koltuk değneğine bağlı yaşamını sürdüren Savun, kendisi gibi engelli bir arkadaşının yönlendirmesiyle 4 yıl önce bilek güreşine başladı.

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Engelli bilek güreşinde daha önce 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez ikincilik kürsüsüne çıkan Savun, bu yıl da 8-12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen şampiyonada sol kolda yeniden birinci olmayı başardı.

Gülçin Savun, Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına, evine aldığı spor aletleriyle hazırlanıyor.

"Başarıma giden yolu o açtı"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Gülçin Savun, AA muhabirine, sakatlığı nedeniyle eğitim hayatı boyunca hiç spor yapmamanın içinde ukde kaldığını söyledi.

Arkadaşının tavsiyesiyle bilek güreşine başlamaya karar verdiğini ifade eden Savun, "Salona gittiğimde antrenörümüz Mustafa Aydın beni görünce 'Bizde bayan ve engelli sporcu yok ama bir deneyelim.' dedi. Başarıma giden yolu o açtı." ifadelerini kullandı.

2021 yılında ilk müsabakasında Türkiye birinciliği elde ettiğini ve Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldığını anımsatan Savun, "İlk müsabakam olduğu ve çok çalışmadığım için derece yapamadım. Türk bayrağımızı dalgalandıramadığım için çok üzgünüm." dedi.

"Engellilere örnek olmak istiyorum"

Spor yapmanın hayatını çok değiştirdiğini vurgulayan Savun, şunları kaydetti:

"Spor yaptığım için kaslarım çok kuvvetlendi, gücümün farkına vardım. Bu sayede bir sürü şehir gezdim. Romanya'ya gittim, bu sene Bulgaristan'a gideceğim, ülke ülke geziyoruz. Her yönden iyi geldi bana. İnşallah dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırarak, altın madalyayı kazanarak ülkemize gelirim, hedefim bu. Diğer engelli arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Onlar da spor yapabilirler, bunun farkına varsınlar. Onlara örnek olabilirsem ne mutlu bana."

Her engellinin yapabileceği spor dalının mutlaka bulunduğunu dile getiren Savun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol kolumu kullanıyorum ve güçlü diye gittim bilek güreşi yaptım. Engelliler kendi durumlarına göre spor yapabilirler, yeter ki önleri açılsın, fırsat verilsin. Küçük yaşta başlamak çok daha önemli, ben çok geç kaldım. Spor yapmak sosyallik veriyor, başka yerleri gezme fırsatı buluyorsun, sağlığımız için de önemli, spor her şeydir. Maddi ve manevi destek lazım bize. Başarı elde ettikten sonra bizimle gurur duyuyorlar ama bu başarıya giden yolda çok desteğe ihtiyacımız oluyor."

"Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum"

Kentte engellilerin bilek güreşine ilgi göstermesi gerektiğini belirten Gülçin Savun, "Engelli arkadaşlarımızı aramıza katamadık. Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum. Antrenmanlarımı bu yüzden sağlam insanlarla yapmak zorunda kalıyorum. Bazen erkek arkadaşlarla bazen genç bayan sporcularla antrenman yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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