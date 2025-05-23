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Yaşam

Kantinden aldığı parayı üstündeki yazıdan etkilenince sahibine teslim etti

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencisi, alışverişin ardından kantinden aldığı paranın üzerinde "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazılı notu görünce parayı öğrenciye geri ulaştırdı.

İbrahim Özel  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Kantinden aldığı parayı üstündeki yazıdan etkilenince sahibine teslim etti Fotoğraf: İbrahim Özel/AA

Sivas

Gazi İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Zehra Özel, okul kantininden yaptığı alışveriş sonrası para üstü olarak 5 lira aldı.

Paranın üzerinde yazılı "Musab Ali'nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" notu gören ve manevi değeri olduğunu düşünen Özel, ailesine paranın sahibini bulup geri vermek istediğini söyledi.

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Ailenin durumu okul müdürüne iletmesi sonucu paranın aynı okulda öğrenim gören Musab Ali Dizieğri isimli 2. sınıf öğrencisine ait olduğu belirlendi.

Zehra Özel, daha sonra Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan ile parayı öğrenciye teslim etti.

"Her şeyden önce iyi insan olmaları gerekiyor"

Okul Müdürü Altan, AA muhabirine, öğrencinin örnek davranışından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Musab Ali isimli öğrencinin alın teriyle kazandığı ilk parasını yanlışlıkla kantinde harcadığını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"Allah'tan paranın üzerine de ilk parası olduğuna dair not düşülmüş. Bu, olayın sevindirici tarafı. Daha sonra parayı tabii yanlışlıkla harcayınca durumu birkaç gün sonra fark ediyor ve üzülüyor. Bizler gerçekten iyi insanlar ve öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Tabii ki iyi öğretmenler, doktorlar, mühendisler de yetiştireceğiz ama her şeyden önce iyi insan olmaları gerekiyor. Öğrencimiz Zehra ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Musab Ali de çok sevindi, mutlu oldu."

Zehra Özel ise arkadaşının sevincinin kendisini de mutlu ettiğini dile getirerek, "Kantine gitmiştim, birkaç şey aldım. Para üstü olarak bana 5 lira verdiler. Eve gidince oradaki yazıyı fark ettim. Ailemden ve müdürümden parayı sahibine teslim etmeleri için yardım istedim. Paranın bir hatırası vardı, emek sonucunda kazanılmıştı." diye konuştu.

Paranın sahibi Musab Ali Dizieğri de duyarlı davranışından dolayı okul arkadaşına teşekkür ederek, "Köydeki evimizi yaparken babamın inşaatında çalıştım. Babam orada ilk harçlığım olarak bu 5 lirayı vermişti. Ben de yanlışlıkla parayı getirip kantinde harcamışım. Birkaç gün sonra olmadığını fark ettim ve çok üzüldüm." ifadesini kullandı.

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