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Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı

Halife Yalçınkaya   | 18.01.2022
Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.

K.Ö. (55) yönetimindeki 58 ACV 495 plakalı öğrenci servisi ile A.Ç. (54) idaresindeki 58 NK 792 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan 58 ACV 495 plakalı araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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