Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,003.64
ETH/USDT
2,051.50
BTC/USDT
37,288.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu - VTR-
logo
Gündem

Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 78 binanın çatısında hasar meydana geldi, yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Serhat Zafer  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Muharrem Delice/AA

Sivas

Kentteki çeşitli mahallelerde apartmanların ve müstakil evlerin çatıları rüzgardan uçtu.

Uçan çatılardan kopan bazı parçalar park halindeki 7 araca zarar verdi.

Gültepe Mahallesi'nde ise Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısı da rüzgardan dolayı zarar gördü.

Çatısı uçan binalarda itfaiye ve AFAD çalışma yaparken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve AFAD'a gün boyunca çok sayıda çatı uçma ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Şarkışla ilçesinde ise bazı binaların çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu ve bazı kamu binalarının çatılarında hasar meydana geldi.

10'u kamu, 68'i özel olmak üzere 78 binada hasar tespit edildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle il merkezi ve ilçelerde birçok noktada olumsuzluklar meydana geldiği bildirildi.

Fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Rüzgarın etkisiyle il genelinde saat 20.00 itibariyle çok sayıda ihbar alınmış olup bu ihbarlar sonrasında 10 kamu binası, 68 özel bina ve 7 aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AFAD başta olmak üzere tüm kurumların teyakkuz halinde olduğu, hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olumsuzluklarda herhangi bir can kaybı olmamış, bir vatandaşımız yaralanmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı
Bakan Bolat, Esendere'de 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi
AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı

İstanbul'da lodos ve sağanak etkili oluyor

Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi

Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi
Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor

Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet