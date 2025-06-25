Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir çocuk tarafından bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.
Sivas
İstiklal Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Elanur Şahin, evlerinin önündeki parkta kızıl şahin yavrusu buldu.
Şahin, yavruyu bir kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim etti.
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Yavru şahinin koruma altına alınacağı öğrenildi.