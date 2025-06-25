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Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir çocuk tarafından bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.

Muharrem Delice  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı Fotoğraf: Muharrem Delice/AA

Sivas

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Elanur Şahin, evlerinin önündeki parkta kızıl şahin yavrusu buldu.

Şahin, yavruyu bir kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim etti.

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Yavru şahinin koruma altına alınacağı öğrenildi.

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