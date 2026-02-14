Dolar
Gündem

Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eriyen kar suları, Tecer Irmağı'nın debisini yükseltti.

Çetin Karaçoban  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi Fotoğraf: Çetin Karaçoban/AA

Sivas

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bölgede biriken karlar hızla erimeye başladı.

Eriyen kar suları, Tecer Dağı'ndan doğan ve Kızılırmak'ın kolu olan Tecer Irmağı'nda su seviyesini artırdı.

Yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
