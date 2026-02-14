Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde eriyen kar suları, Tecer Irmağı'nın debisini yükseltti.
Sivas
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bölgede biriken karlar hızla erimeye başladı.
Eriyen kar suları, Tecer Dağı'ndan doğan ve Kızılırmak'ın kolu olan Tecer Irmağı'nda su seviyesini artırdı.
Yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
