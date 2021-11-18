Dolar
10.79
Euro
12.24
Altın
1,864.54
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,711.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Milli Eğitim Bakanı Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuşuyor
logo
Gündem

Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

Mehmet Tosun   | 18.11.2021
Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

Ankara

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 65 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi
Sağlık Bakanlığı, okullardaki Kovid-19 vakalarında izlenecek yolu 18 örnek olayla anlattı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Belçika, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Benzer haberler

Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve mağara imha edildi

Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı

Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Bakan Akar: F-16 tedariki ve modernizasyonu dahil bazı konuları görüşmek üzere askeri bir heyet ABD'ye gitti

Bakan Akar: F-16 tedariki ve modernizasyonu dahil bazı konuları görüşmek üzere askeri bir heyet ABD'ye gitti