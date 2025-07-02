Dolar
39.77
Euro
47.07
Altın
3,356.72
ETH/USDT
2,577.40
BTC/USDT
109,496.00
BIST 100
10,189.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı" iddialarını yalanladı.

Fatih Gökbulut  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı" iddialarını yalanladı.

Devletin, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı şekilde sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu çerçevede vatandaşların güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülerek, vatandaşlara kesintisiz destek verildiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, kamu kurumlarının süren orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale ettiği anımsatılarak, şu ifadeler yer aldı:

"Yangın tehdidi altındaki yerleşim yerlerinden vatandaşlarımız, güvenli bölgelere tahliye edilmekte, yangınlardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza sağlık müdahaleleri ivedilikle yapılmaktadır. Türk Kızılay ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla yangın bölgelerinde beslenme hizmeti sunmakta ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmakta, yangından etkilenen bölgelere acil yardım kapsamında ödenek gönderilmektedir. Tüm bu gerçekler, devletimizin sahada etkili ve hızlı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Ormanlarımızın korunmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşmede Gazze'deki soykırımın unutturulmasına izin verilmeyeceği vurguladı
DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı
Ankara'da geçen ayki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine ilişkin açıklama
Bayburt-Erzurum sınırında bir hava aracının düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Benzer haberler

DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı

DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı

Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Dünya genelinde pek çok ülke, sıcak hava dalgalarına karşı teyakkuza geçti

İzmir ve Bilecik'in orman yangınından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

İzmir ve Bilecik'in orman yangınından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını yalanladı

DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını yalanladı
İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet