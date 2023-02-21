Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Dakar
Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da bulunan Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.
Sall, Senegal'in bu zorlu dönemde Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
Senegal hükümeti, geçen haftalarda 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.