Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,842.89
ETH/USDT
1,706.00
BTC/USDT
24,900.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Şehit Murat Nuraydın caddesinde, 3 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
logo
Gündem

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fatma Esma Arslan   | 21.02.2023
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dakar

Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da bulunan Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Sall, Senegal'in bu zorlu dönemde Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Senegal hükümeti, geçen haftalarda 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ağrı'da eğitime kar engeli
Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi
AFAD: Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 32 artçı yaşandı

Benzer haberler

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet