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Selçuk Bayraktar: Menfur saldırılar Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını yıldıramayacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısına ilişkin "Bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak." dedi.

Zeynep Duyar  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Selçuk Bayraktar: Menfur saldırılar Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını yıldıramayacak

Ankara

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."

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