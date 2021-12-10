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Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 10.12.2021
Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki şehit Ceylan'ın naaşı, helallik için Etiler Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da törenin yapılacağı Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, burada şehidin annesi Zarife Ceylan ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Asker kıyafetiyle törene katılan şehidin annesi Zarife, ağabeyi Emrah ve nişanlısı Eda Ceylan, tabuta sarılarak şehidin fotoğrafını öptü.

Törende, asker selamı veren şehidin nişanlısı, "Ağlamayın. O ağlayanı hiç sevmezdi." dedi.

Şehidin KOAH hastası babası Murat Ceylan, cihaza bağlı olduğu için törene katılamadı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top aracında taşınan şehidin naaşı, Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Ceylan'ın yaklaşık bir yıl önce amcasının torunu Eda Ceylan'la nişanlandığı ve 2022 yılında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Emre Ceylan, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, yol emniyet görevi sırasında kayarak düşmesi sonucu ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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