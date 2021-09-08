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Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Ekber Türkoğlu, Hüseyin Daylak   | 08.09.2021
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı. Burada babası Hüseyin, annesi Fatma, eşi Özlem Yiğit şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 7 aylık oğlu Melih ise babasının tabutuna son kez dokundu.

Şehit Yiğit'in cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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