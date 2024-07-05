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Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Hollanda maçını izleyecek olmasından memnuniyet duyuyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finali müsabakasını izlemeye gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Hollanda maçını izleyecek olmasından memnuniyet duyuyor

Berlin

Scholz, koalisyon ortakları arasında süren 2025 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şansölye, "Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesinden ve futbol maçı izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Tüm karşılaşmalarda Alman hükümetinin temsilcilerinin hazır bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Şansölye Scholz, "Bunun da büyük bir saygı göstergesi olduğuna inanıyorum ve bunun için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getiren Scholz, kendisiyle uluslararası toplantılarda sık sık görüştüğüne ayrıca telefonda konuştuğuna dikkati çekti.

Şansölye, kendisinin Almanya-İspanya karşılaşmasını izleyeceğini kaydetti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

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