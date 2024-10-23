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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz." dedi.

Zeynep Duyar  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz

Ankara

Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum."

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