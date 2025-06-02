Sarıyer'de yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul
Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.K'nin (35) kullandığı 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, sürücünün çeşitli suçlara ilişkin emniyette 2 kaydı olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.