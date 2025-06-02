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Sarıyer'de yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Mert Karaca, Başak Akbulut Yazar  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Sarıyer'de yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

İstanbul

Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.K'nin (35) kullandığı 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden şoför, otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye etti.

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Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, sürücünün çeşitli suçlara ilişkin emniyette 2 kaydı olduğu öğrenildi.

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