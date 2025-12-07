Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü
Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.
İstanbul
Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da çöken yolda park halindeki araç hasar gördü
Gaziosmanpaşa'da asfaltlama çalışması yapılan yolda meydana gelen çökme nedeniyle park halindeki bir araç hasar gördü.
Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılan yolda yağışın etkisiyle zemin çöktü.
Çalışmanın olduğu alana park edilmiş 34 NVS 238 plakalı araç, zeminde oluşan çukura kayarak hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, dolgu ve onarım çalışmaları sürüyor.