Sarıyer Uskumruköy’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu kamyonet dereye düştü.
logo
Gündem

Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü

Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.

İrem Demir, Mustafa Mert Karaca, Fatma Nur Duman Arı, Mehmet Ali Derdiyok  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da çöken yolda park halindeki araç hasar gördü

Gaziosmanpaşa'da asfaltlama çalışması yapılan yolda meydana gelen çökme nedeniyle park halindeki bir araç hasar gördü.

Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılan yolda yağışın etkisiyle zemin çöktü.

Çalışmanın olduğu alana park edilmiş 34 NVS 238 plakalı araç, zeminde oluşan çukura kayarak hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, dolgu ve onarım çalışmaları sürüyor.

