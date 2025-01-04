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Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin" açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdi.

Cüneyt Çelik, Talha Koca, Hüseyin Demirci  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Kars

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, heykellerin açılışında, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış'ta bir arada olduklarını söyledi.

Gençleri, destansı Türk milletinin şanlı mücadelelerinin yaşandığı yerlere getirdiklerini anlatan Bak, "Ankara'dan cuma günü kalkan Sarıkamış özel treni, gençlerimizle şehit yakınlarıyla Sarıkamış'a ulaştı. Burada gençlerimizin bu destansı mücadeleyi görmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz buraya geliyorlar. Sarıkamış Harekatı bizim için hem büyük bir destan, hem de büyük bir kahramanlık hikayesi, amacımız bunu yaşatmak, sürdürmektir." dedi.

Sarıkamış'a her yıl geldiklerine işaret eden Bak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere özellikle Çanakkale, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın olduğu Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelenin olduğu yerlere, gençlerimizin orada kamplar yaptırılması ve orada yaşananların gençlerimize aktarılmasını talimatını verdi. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. İşte meşaleli kayakçılarımız gösteri yapıyor, burada şehit olan büyüklerimizi anıyoruz. Onların yakınlarını davet ediyoruz, torunlarını davet ediyoruz. Özellikle de gençlerimizin bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu, neler karşılığında yaşananların neler olduğunu iyice anlamalarını, görmelerini istiyoruz. Özellikle sadece kitaplarda yazılanları değil bizzat kendilerinin bunları görmesini istiyoruz. Bu nedenle bu organizasyonları yapıyoruz." diye konuştu.

Yürüyüş heykel sergisi gibi etkinliklerle Sarıkamış'ın anıldığını aktaran bakan Bak, şöyle devam etti:

"Kar yağdı, kar da burada yaşanan hüznü gösteriyor. Bu ülkenin özellikle terörde, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şehitler, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Her zaman bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Gençlerimizin bunu hafızalarına kazımasını istiyoruz, o yüzden bu organizasyonu sürekli gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Gençlere çağrı yapan Bakan Bak, "Gerçekten burası kahramanlık destanı, bunları hatırlamamız gerekiyor, bunlar yaşanmalı hissedilmeli. Bu toprakları, sınırları koruyan güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Ayaklarına taş değdirmesin, malumunuz coğrafyamız zor bir coğrafya, bu coğrafyada güçlü kalmak için de bedeller ödeniyor. Bu bedelleri ödeyenleri de ve bunun için toprağa düşenleri de asla unutmayacağız. O yüzden yine buradayız, milletimizden bu destanı unutmamalarını, hatırlamalarını istiyoruz. Bu nedenle de akşam meşaleli gösteri olacak, yine yürüyüş olacak, yarın sabah da yine hep beraber askerlerimizle, gençlerimizle, katılanlarla beraber yürüyeceğiz. Ve törenlerimizi tamamlamış olacağız. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

"Sarıkamış Harekatını bilmek ve bu harekatı çocuklarımıza aktarmak boynumuzun borcudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katıldıklarını anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber birkaç yıldır yürüttüğümüz bu programlar öncelikle şehitlerimizi rahmetle yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak, gençlerimizle buluşturmak, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmek için vesile. Askerlerimiz hakikaten o zor kış şartlarında canlarını feda etmişler, gece gündüz, kar-kış demeden, vatan için nöbet tutmuş aziz şehitlerimizi yad etmek için bir aradayız. Bizler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını, gençlerimize de aktarmak adına bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Sarıkamış Harekatını bilmek ve bu harekatı çocuklarımıza aktarmak boynumuzun borcudur."

Konuşmaların ardından heykellerin açılışını yapan bakan Bak ile Göktaş, alana karanfil bıraktı.

Pilotlar, Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorla Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteriyle gösteri uçuşu yaptı.

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