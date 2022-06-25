Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,195.20
BTC/USDT
21,102.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu

Hayvanat bahçesi görevlilerine bozayı, kurt ve vaşakların nasıl yakalandığı, takip edildiği uzmanlarca hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Hüseyin Demirci   | 25.06.2022
Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği tarafından hayvanat bahçesi görevlilerine yabani hayvanları yakalama ve izleme konusunda eğitim veriliyor.

Derneğin "Sarıkamış Ormanlarında Yırtıcı Memeli Hayvanların Araştırılması" projesi kapsamında ilçeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerine, bozayı, kurt ve vaşakların nasıl yakalandığı ve takip edildiği uzmanlarca hem teorik hem de uygulamalı anlatılıyor.

Sarıçam ormanları içinde 2 bin 500 rakımlı Suludere mevkisinde yaklaşık bir hafta eğitimden geçen görevlilere, anestezi iğnesi atan tüfekle bozayıların nasıl uyutulacağı hazırlanan maket ayı üzerinde öğretiliyor.

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi görevlileri ile İstanbul, Sakarya, Boğaziçi, Koç ve Utah üniversitelerinden bilim insanları da sarıçam ormanlarında çeşitli eğitimler aldı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, dernek olarak "Sarıkamış Ormanlarında Yırtıcı Memeli Hayvanların Araştırılması" projesi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileriyle yerinde doğa koruma programları gerçekleştirdiklerini belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim, hayvan bakıcılarının bu alanda tecrübelerini artırma konusunda eğitim faaliyetimiz devam ediyor. Hayvanat bahçesindeki arkadaşlarımızla şimdiye kadar 10 bozayı ve bir kurt yakaladık ve onlara uydu vericisi taktık. Hayvanların nasıl anesteziye alındığı, nasıl yakalandığı, anestezi anında nelere dikkat edildiği konusunda eğitimlerimiz devam ediyor."

"Saha çalışmasındaki eğitimler çok önemli"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlisi Nafi Akyar da Sarıçam ormanları içinde güzel bir eğitim süreci yaşadıklarını anlattı.

KuzeyDoğa Derneği ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Akyar, "Burada yaban hayvanlarının nasıl izlendiği, anestezinin nasıl atıldığı ve hayvanlara nasıl yaklaşıldığı konusunda eğitimler alıyoruz. Aldığımız eğitimleri gittiğimiz yerdeki arkadaşlara aktaracağız." diye konuştu.

Eğitime katılan Osman Alper ise saha çalışmasındaki eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
Jandarmanın kadın pilotu orman yangınında da başarıyla görev yapıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlara verilen cezaların artırılması konusunda çalışmalara başladık
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu

Kars'ta bir bölümü kardan kapalı yayla yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
Kurbanlıklar pazara inince sıkı pazarlıklar da başladı

Kurbanlıklar pazara inince sıkı pazarlıklar da başladı