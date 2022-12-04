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Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Mustafa Güçlü   | 04.12.2022
Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Güçlü - AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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