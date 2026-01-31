Dolar
Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kahramanmaraş'a bugün yeni projeler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dirayetin, azmin, gayretin, cesaretin kadim kenti, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle yazan şehir Kahramanmaraş'a bugün yeni projeler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

İzzet Mazı, Sinan Doruk  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kahramanmaraş'a bugün yeni projeler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Kahramanmaraş

Kacır, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ile Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl önce çıktıkları yolda, istikametlerinin net, rotalarının tek, Türk milletine hizmet için azimle, gayretle pes etmemek olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak ve nitelikli insan kaynağını geliştirecek toplam 6,4 milyar lira büyüklüğündeki 18 yeni projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Kacır, "Dirayetin, azmin, gayretin, cesaretin kadim kenti, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle yazan şehir Kahramanmaraş'a bugün yeni projeler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Kacır, 3 yıl önce meydana gelen felaketin acısının ilk günkü gibi yerini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yatırımın, istihdamın, üretimin, icadın ve ihracatın ivmelenmesi için son 23 yılda 6 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Bugün OSB’lerimizde 43 binden fazla hemşehrimiz alın teriyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı veriyor. Deprem felaketinden sonra da ilimizde üretimin hız kesmeden devam etmesi için 2 bin 84 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. İlimizde depremden etkilenen sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere 6,1 milyar lira finansman sağladık. Yapımını tamamladığımız 142 iş yeri, Pazarcık Sanayi Sitesi, esnafımızı yeniden tezgahıyla ve helal rızıkla buluşturma konusundaki adımlarımızın sadece biri. Hayata geçirdiğimiz diğer sanayi projelerimizle de sanayimizi güçlü ve kalıcı biçimde yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içindeyiz."

Bakan Kacır, Tomsuklu OSB'de 497 hektarlık bölümün altyapı çalışmalarını tamamladıklarına işaret ederek, sanayiciye modern, çevreci ve lojistiği güçlü üretim alanı kazandırdıklarını söyledi.

Deprem sonrasında yatırımların hız kesmemesi için şehri Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettiklerini anlatan Kacır, program kapsamında düzenledikleri 643 teşvik belgesiyle, Kahramanmaraş'ta 135 milyar liralık yatırımın ve 26 bin 600 kişilik istihdamın önünü açtıklarını anlattı.

Bakan Kacır, yeni teşvik sistemiyle de Kahramanmaraş OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıla, çalışan paylarını ise 10 yıla kadar bakanlık olarak karşılayacaklarını ifade ederek, atıl potansiyeli üretime kazandıran, yerelin ihtiyaçlarına yanıt veren ve şehirlerin yetkinliklerini teknolojiyle güçlendiren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısında, aktive edilmiş kil ve bakalit ham maddesi üretimi başlıklarında 2,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldıklarını dile getirdi.

Yatırımcılara sunulan teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdıklarını aktaran Kacır, depremin ardından kentin altyapı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması adına da 13 projeyi hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem sonrası yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Ülkemizin milli teknoloji hamlesine sahiplenen genç ve dinamik nüfusumuz Türkiye Yüzyılı'nda ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın sigortasıdır. Gençlerimizin fikirlerini dünyada ses getirecek ürün ve hizmetlere dönüştürebilecekleri kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları yetkinliklerle buluşacakları bir ekosistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak paydaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle gençlerimizin fikirden ürüne giden yolculuğuna eşlik ediyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizi geleceğin teknolojilerine 11 yaşından itibaren hazırlıyoruz. Bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla, Bilim Olimpiyatları ve Araştırma Proje Yarışmalarıyla, TÜBİTAK Popüler Bilim yayınlarıyla, bilim merkezleri ile merak eden, sorgulayan ve üreten bir toplumun temellerini atıyoruz. Gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlayacak makine, teçhizat ve sarf malzemesine erişebildikleri fiziki altyapıyı oluşturmak üzere yurdumuzun dört bir yanında Milli Teknoloji Atölyeleri kuruyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan 30 milyon liralık destekle hayata geçirilen bu projede gençlerimiz tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere kadar geniş bir teknoloji alanında donanım ve altyapıya erişim imkanı elde edecek."

Bakan Kacır, kentin kurtuluş yıl dönümü olan 12 Şubat'ta Türk Uzay ve Havacılık Sanayi A.Ş'nin Kahramanmaraş tesisini açacakları müjdesini verdi.

Kacır konuşmasının ardından, Pazarcık Sanayi Sitesi'nde yapımı tamamlanan iş yerlerinin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.

