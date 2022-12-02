Samsun'da limanda atık yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Samsun'da limanda atık yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü, olayda yaralanan olmadı.
Samsun/Ankara
Samsunport Limanı'ndaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına alındı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini söyledi.
Patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü belirten Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Samsun Limanı'nda atık yağ tankında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Samsun Limanı'nda, gemi atıkları alım tesisinde bir sintine tankında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralımızın bulunmadığı olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.