Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,320.50
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

Salt Galata'nın ışıkları, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine söndürüldü.

Zeynep Rakipoğlu  | 23.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

İstanbul

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim krizi ve doğa kayıpları konusunda farkındalık oluşturmak için 2007'den bu yana her yıl mart ayında düzenlediği küresel etkinlik Dünya Saati, bu yıl "Dünya için bir saatini ver" çağrısıyla yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki anıtlar ve kurumların 20.30-21.30 saatleri arasında dış ışıklarını kapatarak katıldığı etkinliğe, Salt Galata da destek verdi.

Bu kapsamda, Salt Galata'nın ışıkları iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kalkan-16 operasyonlarında 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet