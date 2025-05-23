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Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor

İzmir, Aydın ve Manisa'nın bazı ilçelerinde hafta sonu, Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu hava dalgasının etkisiyle mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılacağı tahmin ediliyor.

Melike Balkaya  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa'da hafta sonu yaşanacak sıcaklık artışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Hava sıcaklarının, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağını vurgulayan Kırbaş, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz. İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın'ın iç kesimlerinde, Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek. Mayıs ayı, yaklaşık 90 yıllık ölçüm değerlerinin üzerinde sıcaklık artışlarının görülebileceği bir dönem olacak."

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Kırbaş, Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodosun, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getirdiğini ifade etti.

Özellikle kıyı ve güney kesimlerin çöl tozundan etkileneceğini dile getiren Kırbaş, "Pazartesi gününe kadar olan yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz." dedi.

Pazartesi sıcaklıklar aniden düşecek

Pazartesi günü ise sıcaklıkların aniden 10 ila 12, hatta bazı yerlerde 15 derece düşerek mevsim normallerine ineceğini belirten Kırbaş, devamında ise yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Beklenen yağışların, baharda yaşanan kuraklığın etkisini ortadan kaldırmaya yetmeyeceğine işaret eden Kırbaş, "Yağış azlığımız mevcut. Bölgemizde iç kesimlerde, kuzey kesimlerde kurak dönemler yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız lütfen suları dikkatli, daha verimli kullansın. Çünkü barajlarımızın doluluk oranı çok düşük." diye konuştu.

"Değişken hava koşulları artık 'yeni normal' haline geldi"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl ise Türkiye'nin bu haftadan itibaren ani sıcaklık artışlarıyla kısa süreli yaz havası yaşayacağını söyledi.

Değişken hava koşullarının artık "yeni normal" haline geldiğini anlatan ​​​​​​​Tağıl, şunları kaydetti:

"Şu anda yaşadığımız sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden rekor sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bu tür ekstrem hava olayları, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olarak artık çok daha sık ve yıkıcı şekilde yaşanıyor. Mayıs ayında yaşanan bu durum, sadece 'mini bir yaz' değil, gelecekte daha uzun sürecek ve daha sık tekrarlanacak sıcaklık dalgalarının öncüsü olabilir. Ayrıca çöl tozları, sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor."

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