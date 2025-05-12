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Dünya

İklim krizi, dünyanın en fazla tüketilen meyvesi muzun üretimini tehdit ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, iklim krizinin etkileri nedeniyle Latin Amerika ve Karayipler'de muz yetiştiriciliği yapılan alanların yaklaşık üçte ikisi 2080 yılına kadar muz üretimine elverişsiz hale gelebilir.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
İklim krizi, dünyanın en fazla tüketilen meyvesi muzun üretimini tehdit ediyor

Ankara

Uluslararası yardım ve kalkınma kuruluşu Christian Aid tarafından yayımlanan raporda, artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve iklim kaynaklı zararlıların Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya gibi ülkelerde muz üretimini olumsuz etkilediği belirtildi.

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Dünyanın en çok tüketilen meyvesi olan muzun buğday, pirinç ve mısırdan sonra en önemli dördüncü gıda ürünü olduğu vurgulanan raporda, Latin Amerika ve Karayipler'de muz yetiştiriciliği yapılan alanların yaklaşık üçte ikisinin, 2080 yılına kadar muz üretimine elverişsiz hale gelebileceğine dikkat çekildi.

Raporda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, dünya muz ihracatının yüzde 80'ini karşıladığı aktarılarak, bu bölgelerin aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarına karşı en hassas yerler arasında olduğu ifade edildi.

Dünya genelindeki muz üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yerel tüketim için yapıldığına işaret edilen raporda, 400 milyondan fazla insanın günlük kalorilerinin yüzde 15 ila 27'sini muzdan sağladığı kaydedildi.

Raporda, yüzlerce muz çeşidi olmasına rağmen, iyi aroması, dayanıklılığı ve yüksek verimi nedeniyle ihracatın büyük çoğunluğunu Cavendish çeşidi muzların oluşturduğu vurgulandı.

Cavendish çeşidi muzların 15 ila 35 santigrat derece aralığında yetişebildiği ifade edilen raporda, bu muz çeşidinin az ya da fazla suya ve de fırtınalara karşı duyarlı olduğu aktarıldı.

Raporda, fırtınaların muz bitkisinin yapraklarını parçalayarak fotosentezi büyük ölçüde zorlaştırdığına işaret edildi.

İklim krizinin muzu yetiştirme koşullarını doğrudan olumsuz etkilediği ve mahsulleri yok eden mantar hastalıklarının yayılmasına katkıda bulunduğuna değinilen raporda, "kara yaprak mantarı" gibi hastalıkların muz bitkilerinin fotosentez yapma kabiliyetini yüzde 80 oranında düşürebildiği dile getirildi.

Raporda, artan sıcaklıkların ve değişen yağmur düzeninin, toprak kökenli başka mantar türleri vasıtasıyla tarım alanlarını tahrip edebileceği bilgisi paylaşıldı.

Christian Aid, ayrıca raporda, iklim krizine en fazla neden olan zengin ülkelere, fosil yakıt kullanımını azaltmaları ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışan ülkelere mali destek sağlamaları çağrısında bulundu.

Christian Aid'in politika ve kampanyalar direktörü Osai Ojigho, "Muz sadece dünyanın en sevilen meyvesi değil, aynı zamanda milyonlarca insan için temel gıda kaynağı. İklim değişikliğinin bu hayati ürün için yarattığı tehlikeye karşı uyanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Guatemala'da muz yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Aurelia Pop Xo ise Christian Aid araştırmacılarına yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği mahsullerimizi öldürüyor. Bu da hiçbir şey satamadığımız için gelirimiz olmayacağı anlamına geliyor." dedi.

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