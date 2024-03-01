Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya
Erenler ilçesi Taşlık mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 06 DSY 725 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Kontrol noktası girişinde yavaşladıktan sonra hızlanan otomobili durdurmak amacıyla kaputuna atlayan astsubay N.Ö, bir süre aracın üzerinde ilerledi.
Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 1, 2024
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobili durdurmak isteyen astsubayın bir süre aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor https://t.co/YDFIdTplLy pic.twitter.com/C8E9EqxWnP
Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan astsubay N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.