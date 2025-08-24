Dolar
Yaşam

Sakarya'da kanser hastası kadınlar lavanta bahçesinde moral depoladı

Sakarya'da kanser hastası 17 kadın, moral depolamak için lavanta bahçesinde bir araya geldi.

Uğur Subaşı  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Sakarya'da kanser hastası kadınlar lavanta bahçesinde moral depoladı Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Adapazarı ilçesinde işletmeci Merve Özedirne, lavanta ve aronya üretimi yaptığı tesisinde, kanser hastası kadınları ağırladı.

Özedirne, lavanta bahçesinde gezen ve keyifli vakit geçiren kadınlara, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronya meyvesi hediye etti.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine, dernek üyesi kadınlarla bahçeye davet edildiklerini, burada keyifli vakit geçirerek moral depoladıklarını söyledi.

Katılımcılara birer kilogram aronya da takdim edildiğini ifade eden Akar, bu ve benzeri duyarlı davranışların üyelerini çok memnun ettiğini kaydetti.

Akar, bu tür etkinliklerin hastaların tedavilerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ve kuruldukları günden bu yana bu tür çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, "Bu ve benzeri davetlere açığız, lütfen bizlere ulaşsınlar. Tedavilere destek olmuş olunuyor." dedi.

Dernek üyelerinden Meryem Yıldız, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, programın kendilerine moral olduğunu belirtti.

Dernek üyesi Yeter Düzgün de doğayla iç içe vakit geçirmenin kendilerine iyi geldiğini ve çok memnun kaldıklarını anlattı.

Diğer üye Nurcan Keçeci ise bu tür etkinliklerin kendilerine moral ve enerji verdiğini ifade etti.

Tesisinde misafirleri ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Özedirne, aronyanın tıbbi aromatik ve şifalı bir meyve olduğunu, bu kapsamda böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Özedirne, hastalara moral olabilmek adına bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcıların fayda ve şifa bulmalarını temenni etti.

