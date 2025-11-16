Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,201.20
BTC/USDT
96,064.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'daki tabiat parkında iyileşen karga, insanlara yakınlığıyla dikkati çekiyor

Sakarya'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi sürecinde Gölya Tabiat Parkı'nda misafir edilen karga, türlerinin aksine insanlara olan yakınlığıyla görenleri şaşırtıyor.

Uğur Subaşı  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Sakarya'daki tabiat parkında iyileşen karga, insanlara yakınlığıyla dikkati çekiyor Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Doğada yaralı olarak bulunan karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından Sakarya Nehri kıyısında 400 dönüm alana kurulu Gölya Tabiat Parkı'na getirildi.

Burada rutin tedavisini tamamlayan ancak doğaya salındığı halde tabiat parkını terk etmeyen karga, kısa sürede park görevlilerine ve ziyaretçilere alıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İnsanlardan kaçmayan karga, görevlilerin çağırması üzerine yanlarına geliyor, omuzlarına ve kollarına konup ellerinden yem yiyor.

"Karga insanların yanına gidip yem istiyor"

Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk, Arifiye Belediyesinin hayvanat bahçesi olan parkta 55 yaban hayvan çeşidi bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 800 hayvanın bulunduğu parktaki çiftlik hayvanlarının öğrenciler tarafından ziyaret edilip sevildiğini anlatan Safitürk, "Buraya Milli Parklar tarafından doğada bulunan hayvanların büyük bir kısmı geliyor. Burada rehabilite ediliyor, tedavileri yapılıyor veterinerler tarafından. Yine Milli Parkların kontrolünde salınmasına izin verilen hayvanlar doğaya salınıyor." diye konuştu.

Safitürk, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumdaki yaban hayvanlarının parkta daimi olarak misafir edildiğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, Gölya Tabiat Parkı'na getirdiği karganın insanlara çok alıştığını ve ziyaretçilerin yanına gittiğini anlatan Safitürk, karganın parkın maskotu haline geldiğini dile getirdi. Safitürk, şöyle devam etti:

"Ziyarete gelen vatandaşlarımız onu seviyor, özellikle çocuklar. Biz de elimizden geldiğince Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun himayesinde vatandaşlarımıza güzel hizmet sunmaya çalışıyoruz. Karga da burada insanlara çok alıştı. Adeta yanlarına gidip yem istiyor. Bu evcilleşme süreci burada ilerleyerek devam etti. Yaban hayvanı olduğu için insana zarar verme ihtimali var, bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "çifte rekor" kırıldı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek

Benzer haberler

Sakarya'daki tabiat parkında iyileşen karga, insanlara yakınlığıyla dikkati çekiyor

Sakarya'daki tabiat parkında iyileşen karga, insanlara yakınlığıyla dikkati çekiyor

Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Hareket komedisi oyuncularından her bilette sahipsiz hayvanlara mama payı

Hareket komedisi oyuncularından her bilette sahipsiz hayvanlara mama payı
Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamada toz birikimi yangını büyütmüş

Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamada toz birikimi yangını büyütmüş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet