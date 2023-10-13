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Sahte kripto para borsası uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 10 ilde "Coinbase" isimli kripto para borsasını taklit ederek oluşturulan sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 24 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Sahte kripto para borsası uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Coinbase" isimli yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturdukları sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla mağdurları yüklü miktarda dolandırdıkları öne sürülen ve suçlardan elde edilen paraları sanal paralar üzerinden akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilen 24 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ'da 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlem yaptığı kripto cüzdanları bloke edilerek haksız menfaate konu bakiyelerine el konulduğu ve ilk etapta mağdurların kripto hesaplardaki yaklaşık 1,8 milyon dolarlık zararlarının giderildiği öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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