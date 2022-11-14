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Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Sergen Sezgin, Elif Özlem Çelikler   | 14.11.2022
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Bursa

Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

N.E, K.C, F.İ. ve B.D'nin (44) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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