Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Türkiye'de bazı illerde sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
İstanbul
İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.
Beyoğlu'ndaki Karaköy İskelesi önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sirkeci Tren Garı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Mehmet Muhsin Kefçi, İsrail'in on yıllardır devam ettirdiği işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırım boyutlarına ulaştığını ve bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.
İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edilerek hastanelerin hedef alındığını belirten Kefçi, "Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları; elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmeti sunumu engellenmektedir." diye konuştu.
Kefçi, hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların hedef olmadığını kaydederek, İsrail'in saldırılarının açık bir savaş suçu olduğunu vurguladı.
"Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız"
Üçüncüsünü gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşü, ülkede ve tüm dünyada yaygınlaştırmaya kararlı olduklarını ifade eden Kefçi, "Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere, dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız." dedi.
Hekim olarak tüm meslektaşlarını, Gazzelilere yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet eden Kefçi, Sağlık Bakanlığına da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanılması çağrısında bulundu.
Kefçi, "Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız." dedi.
Yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile çok sayıda vatandaş da destek verdi.
Ankara
Ankara'da sağlık çalışanları, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Ulus bölgesinde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Melike Hatun Camisi'ne kadar slogan atmadan yürüdü.
Burada grup adına basın açıklaması yapan doktor Yasin Şimşek, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların, soykırımdan başka hiçbir kelime ile anlatılamayacağını söyledi.
Saldırılarda hastanelerin hedef alınmasına tepki gösteren Şimşek, "Hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, oksijensiz ve ilaçsız tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Tıbbi malzemelerin temini engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur." dedi.
"İlaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz"
Şimşek, üçüncü haftasına girdikleri sessiz yürüyüşü tüm dünyada yaygınlaştırmak istediklerini, bugün de eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya'da yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere dünyadaki hekim ve sağlık çalışanlarını harekete geçmeye davet eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hekimler olarak, tüm meslektaşlarımızı Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulme açıktan destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızdan da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz. Geride bıraktığımız 55 günde dünyanın birçok noktasında Filistin'de yaşanan zulme karşı ses olan bütün insanlığa ve burada sessiz yürüyüş kervanımıza katılan hekimlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hekimler olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı 'dur' diye haykıranlar olacağız."
Kayseri
Kayseri'de sağlık çalışanları, Filistin'e destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup sağlık çalışanı, Seyyid Burhanettin Türbesi önünde buluştu.
Giydikleri beyaz önlüklerin üzerine kırmızı el çizen sağlık çalışanları, Filistin ve Türk bayraklarıyla Gevher Nesibe Müzesi'ne yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Dr. Akif Tahiroğlu, barışı temsil eden beyaz önlüklerle eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.
İsrail'in Filistin'deki saldırılarının hedef gözetmeksizin sürdüğünü vurgulayan Tahiroğlu, "Hasta, hekim, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri, yerleşim yerlerini, ambulansları, hastaneleri dünyanın gözü önünde bombalayan işgalci İsrail'in yaptığı katliama 'dur' demek için bir araya geldik." dedi.
İsrail'in, 75 yıldır insan hayatını, uluslararası hukuku hiçe sayma politikasını sürdürdüğüne, İsrail yönetiminin Gazze'de insanları su, elektrik, gıda ve sağlık gibi temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığına dikkati çeken Tahiroğlu, şunları kaydetti:
"Ayrım gözetmeksizin yapılan bombardımanlar ve kara harekatlarıyla tüm savaş kuralları ihlal edilerek hastaneler, okullar, hatta Birleşmiş Milletlerin sığınakları dahi vurulmuş, 6 binden fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binin üzerinde sivil acımasızca katledilmiş ve sayıları dahi bilinmeyen daha nicesi, enkazda bırakılmıştır. 39 bebek, kuvöze oksijen sağlanmasına imkan verilmeyerek öldürülmüş ve daha nice hasta oksijen, ilaç, temiz su ve gıda sağlanamadığından öldürülmüştür. Ameliyatlar dahi elektriksiz, anestezisiz yapılmak zorunda kalınmış, içindeki tüm hastalar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneler bir mezarlığa çevrilmiştir. Şimdiye kadar 26 hastane, 55 sağlık merkezi tamamen çalışamaz hale getirilmiş, 56 ambulans hedef alınmış, 207 sağlık çalışanı şehit edilmiştir. Başta Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere onlarca doktor ve sağlık çalışanı tutuklanmış ve mesleklerini yapmalarına imkan verilmemiştir. Bütün bunlar gösteriyor ki Gazze'de sağlık sistemi bilinçli, sistematik ve planlı bir şekilde hedeflenerek çökertilmek istenmiştir."
Elazığ
Elazığ'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Yaşar Doğan, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artık şiddetlenen çatışmalarla birlikte katliama dönüştüğünü söyledi.
Bütün dünyanın gözü önünde soykırımın devam ettiğini dile getiren Doğan, şöyle dedi:
"İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınmaktadır. Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedirler. Ayrıca tüm malzemelerin temini ve sağlık sunumu hizmeti engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir. Bu saldırılar açıkça bir savaş suçudur. Bu sessiz yürüyüşü yaygınlaştırmaya kararlıyız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları hareket etmeye çağırıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.