Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.20
BTC/USDT
59,011.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: (İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok
Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşımız tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi
Yangın yönetim uçağı Otağ bugün 10 saat 35 dakika görev yaptı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı: (İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok

Bakan Yumaklı: (İzmir Karşıyaka'daki orman yangını) Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok

Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşımız tahliye edildi

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi
Yangın yönetim uçağı Otağ bugün 10 saat 35 dakika görev yaptı

Yangın yönetim uçağı Otağ bugün 10 saat 35 dakika görev yaptı
İletişim Başkanı Altun: İzmir’deki yangınlara 596 araç ve 2965 personelle müdahale edilmektedir

İletişim Başkanı Altun: İzmir’deki yangınlara 596 araç ve 2965 personelle müdahale edilmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet