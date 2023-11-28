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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Sağlık Bakanı Koca: Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze'den çıkarılacak, büyük bölümü çocuk bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Sağlık Bakanı Koca: Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoruz

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazzeli hastalar için yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz."

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