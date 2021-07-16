Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Rize
Çarşamba günü öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali (66) ile çocukları Mustafa (40) ve Ayşe Karaali'nin (28) cenazeleri, kent merkezindeki Sahil Camisi'ne getirildi.
Karaali ailesinin üç ferdi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ballıdere'ye götürüldü.
Cenaze törenine Karaali ailesinin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Kemal Çeber ile vatandaşlar katıldı.
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, törende aile fertlerine başsağlığı diledi.
Muradiye beldesinde üç katlı evin heyelan nedeniyle yıkılmasıyla yaşamını yitiren Cemal ve Hacer Mert'in naaşı da beldedeki Heleke Camisi'ne getirildi.
Mert çiftinin cenazeleri, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.
Burada mezara toprak atan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Muradiye'ye, Rize'ye başsağlığı dilekleri var. O da yakinen süreci takip ediyor. Devletimiz tüm birimleriyle, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız seferberlik ruhu içerisinde. İnşallah bu afetin de üstesinden sizlerle hep birlikte geleceğiz. Tekrar başımız sağ olsun." dedi.
Cenaze törenine Mert ailesinin çocukları ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından bölgedeki dere ve heyelan olan alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, evleri boşaltılması gereken vatandaşlarla da görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.