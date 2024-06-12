Dolar
32.29
Euro
34.94
Altın
2,322.90
ETH/USDT
3,548.90
BTC/USDT
67,887.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi’ne iştirak etmek üzere geldiği Madrid’de konaklayacağı otele giriş yapıyor Fenerbahçe Beko oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes ile oynan maçın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Rize'nin Güneysu ilçesinde iki arkadaşın derede balık tutarken ayılarla karşılaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fikret Delal  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Rize

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Arapdüzü mevkisinde derede balık tutmaya çıkan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, iki ayı ile karşılaştı.

Panikleyen arkadaşlar "ayı ayı" diye birbirlerine seslendi. Bir süre derede dolaşan ayılar, ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.

İki arkadaş da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Süleyman Arıcı, AA muhabirine, derede balık tutarken iki ayıyla karşılaştıklarını belirterek, "İlk ayı bize sıkıntı yapmadı. İkinci boz ayıya seslenince bize doğru yürüdü. O sırada biz kaçtık. Bir yere kadar kaçabildik. Ayı peşimizi geldiği yoldan geri döndü." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de kabul edildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Filipinler bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Haliç'te suyun rengi değişti
Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Benzer haberler

Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor

Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı

Rize'de öğretmen ve öğrenciler "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti

Rize'de öğretmen ve öğrenciler "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti
Türk çayı ihracatı 5 ayda 12 milyon doları aştı

Türk çayı ihracatı 5 ayda 12 milyon doları aştı
Karadenizli kaportacı 12 metrelik demir direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı

Karadenizli kaportacı 12 metrelik demir direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet