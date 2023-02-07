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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
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Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

Halil Fidan   | 07.02.2023
Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

Izmir

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."


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